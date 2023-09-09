2023-09-09T17:31:07+03:00
2023-09-09T17:31:07+03:00
2023-09-09T17:31:07+03:00
2023
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Минэкономики Украины повысил прогноз роста экономики страны
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Министерство экономики Украины заявило, что к концу года ожидается рост ВВП страны до 4%. "По итогам года ожидается рост ВВП до 4 % — это более быстрый темп, чем прогнозировалось... ПРАЙМ, 09.09.2023
экономика, новости, ввп украины, прогноз
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Министерство экономики Украины заявило, что к концу года ожидается рост ВВП страны до 4%.
"По итогам года ожидается рост ВВП до 4 % — это более быстрый темп, чем прогнозировалось ранее", — говорится в сообщении министерства экономики, опубликованном в соцсети Facebook*.
По прогнозам ведомства, уровень безработицы снизится в этом году до 19%, в 2024 — 2025 — до 16,9%.
Нацбанк Украины в конце июля прогнозировал рост реального ВВП страны в этом году до 2,9%.
*запрещена в РФ как экстремистская