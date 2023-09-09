МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Министерство экономики Украины заявило, что к концу года ожидается рост ВВП страны до 4%. Зеленский пожаловался на санкционную паузу Запада относительно России

"По итогам года ожидается рост ВВП до 4 % — это более быстрый темп, чем прогнозировалось ранее", — говорится в сообщении министерства экономики, опубликованном в соцсети Facebook*.

По прогнозам ведомства, уровень безработицы снизится в этом году до 19%, в 2024 — 2025 — до 16,9%.

Нацбанк Украины в конце июля прогнозировал рост реального ВВП страны в этом году до 2,9%.

*запрещена в РФ как экстремистская