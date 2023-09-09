ВАШИНГТОН, 9 сен — ПРАЙМ. США, Евросоюз, Саудовская Аравия и Индия договорились о создании нового экономического коридора Индия – Ближний Восток – Европа (IMEC), свидетельствует меморандум о взаимопонимании стран-участниц, текст которого обнародовал в субботу Белый дом. Путин подписал указ о долговых обязательствах по еврооблигациям

Согласно документу, ключевой целью создания нового коридора станет стимулирование экономического развития за счет расширения торговых связей и интеграции между странами Азии, Персидского залива и Европой.

"IMEC будет состоять из двух отдельных коридоров: восточного, соединяющего Индию с Персидским заливом, и северного, соединяющего Персидский залив с Европой. Он будет включать в себя железную дорогу, которая после завершения обеспечит надежную и экономически эффективную сеть трансграничного судо-железнодорожного транзита в дополнение к существующим маршрутам", — говорится в меморандуме.

Таким образом страны-подписанты рассчитывают обеспечить беспрепятственный транзит товаров и услуг между Индией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Иорданией, Израилем и Европой.

"Участники рассчитывают, что коридор повысит эффективность, сократит затраты, укрепит экономическое единство, создаст рабочие места и снизит выбросы парниковых газов, что приведет к преобразующей интеграции Азии, Европы и Ближнего Востока", — следует из документа участвующих в проекте стран.