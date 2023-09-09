МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Более 60 миллиардов гривен (свыше 1,6 миллиарда долларов) было отравлено на реконструкцию Украины, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. Минэкономики Украины повысил прогноз роста экономики страны

"Экономика восстановления успешно запустилась и набирает обороты. Более 60 миллиардов гривен уже направлено на быстрое восстановление, в частности, на разминирование, восстановление жилья людей, восстановление и защиту критической инфраструктуры", — написал Шмыгаль в своем в телеграм-канале.

В апреле Шмыгаль заявлял, что международные партнеры направят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки на восстановление. В начале июля он говорил, что правительство страны выделило 143,5 миллиона долларов на реконструкцию объектов в десяти областях.