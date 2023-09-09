2023-09-09T19:49:01+03:00
2023-09-09T19:49:01+03:00
2023-09-09T19:49:01+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230909/841701614.html
Премьер Украины раскрыл, сколько направлено на восстановление страны
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Более 60 миллиардов гривен (свыше 1,6 миллиарда долларов) было отравлено на реконструкцию Украины, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. "Экономика восстановления успешно... ПРАЙМ, 09.09.2023
экономика, новости, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Более 60 миллиардов гривен (свыше 1,6 миллиарда долларов) было отравлено на реконструкцию Украины, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Экономика восстановления успешно запустилась и набирает обороты. Более 60 миллиардов гривен уже направлено на быстрое восстановление, в частности, на разминирование, восстановление жилья людей, восстановление и защиту критической инфраструктуры", — написал Шмыгаль в своем в телеграм-канале.
В апреле Шмыгаль заявлял, что международные партнеры направят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки на восстановление. В начале июля он говорил, что правительство страны выделило 143,5 миллиона долларов на реконструкцию объектов в десяти областях.