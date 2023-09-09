ВАШИНГТОН, 9 сен — ПРАЙМ. Средства, которые выделяет конгресс США Украине, остаются на счетах американских оборонных подрядчиков, сообщил в субботу бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. Премьер Украины раскрыл, сколько направлено на восстановление страны

"Часть проблемы состоит в том, что, хотя эти деньги, как считается, выделяются на "помощь Украине", на деле их получают такие компании, как Lockheed Martin, General Dynamics и другие военно-промышленные корпорации. Таким образом, данные средства в конечном счете оседают на счетах предприятий ВПК, которые получают выгоду от этой войны", — сказал Джонсон в ходе дискуссии, организованной журналистом Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.

Так он ответил на вопрос о судьбе миллиардов долларов, которые президент США Джо Байден запрашивает у конгресса на нужды своего европейского партнера.

Другой аналитик ЦРУ Рэй Макговерн уверен, что "невозможно отделить финансирование, выделяемое на закупку оружия для Украины, от денег, которые США платят украинским политикам за молчание о связях сына президента Хантера Байдена и его бизнесом в этой стране".

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом российском ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада усугубляет российско-украинский конфликт.