МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Украина готова подать жалобу в ВТО, если Польша введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна, передает агентство Bloomberg со ссылкой на украинского заместителя министра экономики Тараса Качку. Украина намерена обновить соглашение о торговле с Канадой

"Украина готова подать жалобу во Всемирную торговую организацию, если Польша введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна", — говорится в сообщении.

Качка заявил, что Киев рассматривает позицию польского правительства как продиктованную внутренней политикой или как "просто ошибку" и готов к длительной процедуре в ВТО.

"Польский рынок не является для нас критичным. Что критически важно, так это снять ограничения", — сказал Качка.

В пятницу премьер Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по вопросу ввоза зерна с Украины. Он отметил, что Польша не допустит нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза.

Ранее Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября продолжит действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС.

Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".