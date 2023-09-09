ВАТИКАН, 9 сен — ПРАЙМ. Ватиканский банк, или Институт религиозных дел (Ior), опроверг заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, сказав, что не получает и не инвестирует денежные средства из России. Киев заявил о готовности жаловаться в ВТО, если Польша запретит ввоз зерна

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского в интервью украинскому телеканалу "24 канал" заявил, что не рассматривает участие Ватикана в решении конфликта на Украине из-за якобы пророссийской позиции папы Римского Франциска. Он заметил, что "нужно посмотреть на те инвестиции, которые делает Россия в банк Ватикана".

"Ior не получает и не инвестирует российские деньги. Ior категорически отвергает заключения советника (Подоляка) о том, что банк инвестирует российские деньги", — заявил Ior в сообщении, которое опубликовала служба печати Святого престола.

Ватиканский банк заявляет, что эта информация не является верной, в целом "подобная деятельность была бы невозможна в силу жесткой политики Института и международных санкций, которые применяются в том числе к финансовому сектору".

В коммюнике приводится, что Институт религиозных дел не сотрудничает в качестве клиентов с юридическими или физическими лицами, не связанными каким-либо образом со Святым престолом и с Католической церковью. Кроме того, Ior является "финансовым посредником, подчиняющимся надзору, и действует через международные банки-корреспонденты высшей категории и с безупречной репутацией, которые соблюдают санкции".

"Заявления об обратном в прессе ни на чем не основаны и потому должны рассматриваться как таковые", — отметил Ior.