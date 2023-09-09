МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Итоговый документ саммита G20 доказал, что Запад не повлиял на Москву "чувствительными" фразами, это результат сотрудничества России, Индии и Китая, сообщил РИА Новости заместитель директора, ведущий научный сотрудник ЦКЕМИ ВШЭ Александр Королев. Страны G20 хотят помочь развивающиеся странам в сфере энергетики

"Итоговая декларация саммита показала, что попытки Запада по прошлогоднему балийскому сценарию обрушиться с массивной критикой России не увенчались успехом, оказать давление на РФ не вышло", — сказал аналитик.

В коммюнике по итогам саммита 2022 года в Индонезии большинство членов G20 не одобрили конфликт на Украине. Королев отметил, что многие западные издания уже написали, о том, что саммит "Двадцатки" в Нью-Дели стал "ударом по коллективному Западу". "Итог саммита позитивный для России. Не было жесткого давления в итоговом документе, не было чувствительных для Москвы формулировок. Китай с Индией в своих совместных усилиях с Россией смогли их убрать", — добавил Королев.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии первой сессии саммита G20 сообщил, что Африканский союз стал постоянным членом G20. "Последние годы у России и Китая с Афросоюзом очень тесные связи. Присутствие его в двадцатке позволяет Москве потенциально заручиться дружественной поддержкой со стороны такого крупного объединения", — отметил аналитик.

Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, так как на мероприятии поднимут вопросы глобального экономического роста, объявил в августе глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Это прямая заслуга Дели. Когда были различные бизнес-мероприятия по линии "Двадцатки" в преддверии самого саммита, Индия говорила, что эти площадки должны быть для конструктивного диалога, они не должны быть суперполитизированы", — сказал эксперт.

По его словам, это "завуалированная" критика предыдущего председателя G20, Индонезии, которая не смогла предотвратить политизацию. "Моди хотел быть внушительным политиком, дипломатом, попытаться примирить все стороны, но и донести важность обсуждения глобальных вопросов, но не военных действий. Это можно отнести в личную копилку Моди", — подытожил Королев.

Ранее Моди заявил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. В нем в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий.