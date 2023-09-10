МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российской стороне увеличить объем зерна, рассчитанного для поставок нуждающимся странам Африки. Российское зерно собираются вывести в Африку на 40 судах, пишет СМИ

Эрдоган напомнил о планах РФ, Турции и Катара направить 1 миллион тонн зерна безвозмездно беднейшим странам Африки.

"Я предложил на встрече с (главой МИД РФ) Сергеем Лавровым не ограничиваться 1 миллионом тонн, а направить еще больше зерна, так как африканские страны в этом нуждаются", — заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".

Также глава Турции не теряет надежды на возобновление зерновой сделки и рассчитывает на новые предложения генсека ООН.

"Мы попросим генсека ООН направить новое письмо с предложениями России относительно зерновой сделки, в том числе касательно переподключения к SWIFT и страхования. С учетом обновленного письма могут быть новые развития ситуации, будем ее отслеживать", — сказал он.

Лидеры G20 в декларации ранее призвали к полному, своевременному и эффективному выполнению черноморской инициативы, в том числе обеспечению поставок российских удобрений.

Зерновая сделка, подписанная Россией, Турцией, ООН и Украиной в 2022 году, предполагала вывоз на мировые рынки российского и украинского продовольствия. Москва не раз заявляла, что часть договоренностей, связанных с российским экспортом, не выполняется. В июле 2023 года Россия уведомила о прекращении действия зерновой сделки.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва вернется к "черноморской инициативе", когда все пункты меморандума Россия — ООН, содержащие часть сделки, касающуюся российского экспорта, будут выполнены.

Позднее генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что для возрождения "черноморской инициативы" нужно создать систему взаимных гарантий. Он подчеркивал, что восстановление зерновой сделки — одна из главных задач ООН.