МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Подрыв газопровода "Северный поток" стал одним из наиболее резонансных терактов, совершенных Киевом и стоящим за ним Западом, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков. Киев признал, что не может сам покрывать соцвыплаты и бюджетные платежи

Киевский режим и его западные покровители, не в силах изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, все чаще прибегают к неприкрытым терактам, отметил Коков в интервью "Российской газете".

"Наиболее резонансными из них стали подрывы газопровода Северный поток, Крымского моста, Каховской ГЭС, ракетные обстрелы Запорожской АЭС", — сказал Коков.

В качестве примеров Коков также назвал "атаки беспилотников на Курскую АЭС, объекты гражданской инфраструктуры Московского региона, Крымского полуострова, Саратовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Псковской, Ростовской, Курской, Белгородской, Брянской областей, морских портов Севастополя и Новороссийска, а также вооруженное нападение украинской диверсионно-террористической группы на приграничные поселки в Белгородской области".

По его словам, "не без оснований эксперты единодушны в том, что только НАТО обладает необходимым потенциалом и возможностями для совершения масштабных акций техногенного терроризма, которыми, вне всякого сомнения, являются целенаправленное уничтожение промышленности Югославии и подрыв газопровода "Северный поток".

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.