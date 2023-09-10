МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Украинская национальная энергетическая компания "Энергоатом" и американская ConverDyn подписали меморандум о взаимопонимании в сфере конверсии урана, передает "Энергоатом". Киев признал, что не может сам покрывать соцвыплаты и бюджетные платежи

"В рамках Всемирного ядерного симпозиума 2023, который проходил в Лондоне, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент американской компании ConverDyn Малкольм Критчли подписали соглашение о конфиденциальности и меморандум о взаимопонимании в сфере конверсии урана", — говорится в сообщении в телеграм-канале "Энергоатома".

Уточняется, что документ подразумевает помощь в увеличении собственной добычи урана на украинском Восточном горно-обогатительном комбинате и строительство завода по добываемой на Украине конверсии природного продукта в гексафторид урана — это процесс, являющийся неотъемлемой частью создания полного ядерного цикла.

В компании напомнили, что первые консультации по налаживанию сотрудничества прошли еще в 2022 году.

Компания ConverDyn — это общее партнерство между американскими транснациональными компаниями General Atomics и Honeywell, предоставляющее конверсию гексафторида урана и сопутствующие услуги предприятиям, эксплуатирующим атомные электростанции в Северной Америке, Европе и Азии.

В августе "Энергоатом" подписал с канадской компанией Cameco соглашение, в рамках которого предусмотрена продажа Канаде украинского урана, а Cameco будет производить ядерное топливо для Ровненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС с 2024 по 2035 годы.