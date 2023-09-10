МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. С начала специальной военной операции в России предотвращены более 70 крупных терактов, в том числе на объектах энергетики, сорваны попытки уничтожения военных и гражданских самолетах на аэродромах, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. Минфин выплатит российские еврооблигации по обновленному порядку

"С февраля 2022 года предотвращены свыше 70 крупных терактов, включая попытки подрыва газопровода "Турецкий поток", высоковольтных ЛЭП в Ленинградской и Тверской областях, Угличской ГЭС, самолетов гражданской и военной авиации в местах базирования. Пресечены диверсии на объектах энергетики и транспорта в Республике Крым, Липецкой, Запорожской и Херсонской областях", — сказал Коков в интервью "Российской газете".

"Предотвращен ряд терактов в отношении руководителей Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, популярных общественных деятелей, журналистов и блогеров. Расследованием установлены конкретные исполнители и заказчики убийств Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин — ред.) и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, покушений на Захара Прилепина и главу МВД ЛНР Игоря Корнета", — отметил Коков.

Задержаны и привлечены к уголовной ответственности более 300 лиц, причастных к совершению по заданиям украинских спецслужб нападений на военкоматы, административные здания и объекты железнодорожной инфраструктуры, добавил он.

"Выявлены и понесли наказание сотни распространителей ложной информации и модераторы преступных интернет-сообществ, причастных к массовым рассылкам ложных теругроз. Установлены их зарубежные кураторы", — сказал замсекретаря Совбеза.

По словам Кокова, с учетом накопленного опыта действий в новой обстановке, "принимаются оперативные меры, направленные на совершенствование совместной деятельности по выявлению, предупреждению и пресечению возникающих террористических угроз и проявлений".

Киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток", заявил президент РФ Владимир Путин 10 октября 2022 года на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

ФСБ России в конце сентября 2022 года сообщила, что предотвратила теракт украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющего энергоносители в Турцию и Европу. Название этого объекта тогда озвучено не было. При этом сообщалось, что были задержаны гражданин РФ 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками Службы безопасности Украины, а также четыре пособника — тоже россияне.

В конце мая нынешнего года ФСБ сообщила о предотвращении попыток диверсий на высоковольтных ЛЭП, связанных с Ленинградской и Калининской АЭС.