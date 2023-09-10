БЕРЛИН, 10 сен — ПРАЙМ. Немцы больше не хотят Евросоюз в нынешнем виде, конструкция полностью устарела, считает сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Украина и США подписали меморандум по урану

По ее словам, люди в Германии больше не хотят Евросоюза в нынешнем виде, что подтверждается исследованиями общественного мнения. "Это — конструкция, которая полностью устарела", — заявила Вайдель в интервью немецкому телеканалу ARD.

По ее словам, в рамках ЕС "что-то диктуется сверху". Вместо нынешнего ЕС политик хотела бы видеть "европейское экономическое сообщество" и продвигать модель ЕС и Европу в тех областях, где это имеет смысл. "Это, конечно, общий внутренний рынок, но также и общая политика безопасности и обороны, общая охрана границ", — пояснила Вайдель. По ее мнению, в перечисленных ею областях ЕС терпит неудачи уже несколько десятилетий.

Ранее сообщалось, что АдГ на фоне высокой инфляции и непопулярных решений правительства в условиях энергокризиса показала сильный рост популярности в опросах, проводящихся среди населения. Так, в июне партия впервые обогнала правящую СДПГ, получив 20% поддержки среди опрошенных граждан.

Вайдель в интервью телеканалу N-tv ранее заявила, что "Альтернатива для Германии" намерена представить на следующих выборах в немецкий парламент в 2025 году своего кандидата в канцлеры страны.