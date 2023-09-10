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Минэнерго ожидает рост производства СПГ до 140 миллионов тонн
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Минэнерго РФ придерживается прогноза роста производства сжиженного природного газа к 2035 году до 140 миллионов тонн, более высокие цифры нереалистичны, сказал глава министерства... ПРАЙМ, 10.09.2023
энергетика, экономика, промышленность, новости, газ, россия, производство спг, вэф-2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Минэнерго РФ придерживается прогноза роста производства сжиженного природного газа к 2035 году до 140 миллионов тонн, более высокие цифры нереалистичны, сказал глава министерства Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ.
"У нас к 2035 году верхняя граница прогноза — 140 миллионов тонн, он не пересматривается. А к 2030 году — 100 миллионов тонн – это наша новая цель", — сообщил министр о прогнозе производства СПГ.
В Госдуме ранее звучали идеи о том, что можно было бы нарастить производство СПГ до 180 миллионов тонн. "Я думаю, что в текущих условиях такие планы не очень реалистичны", — сказал на это Шульгинов.
По данным Росстата, в 2022 году производство СПГ в России выросло на 8,1% и составило 32,5 миллиона тонн. За первые 7 месяцев 2023 года его производство снизилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 18,7 миллиона тонн.,
VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 7.00 мск.