ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Минэнерго РФ придерживается прогноза роста производства сжиженного природного газа к 2035 году до 140 миллионов тонн, более высокие цифры нереалистичны, сказал глава министерства Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ. Минэнерго надеется на скорые решения о стимулах для "трудных" нефти и газа

"У нас к 2035 году верхняя граница прогноза — 140 миллионов тонн, он не пересматривается. А к 2030 году — 100 миллионов тонн – это наша новая цель", — сообщил министр о прогнозе производства СПГ.

В Госдуме ранее звучали идеи о том, что можно было бы нарастить производство СПГ до 180 миллионов тонн. "Я думаю, что в текущих условиях такие планы не очень реалистичны", — сказал на это Шульгинов.

По данным Росстата, в 2022 году производство СПГ в России выросло на 8,1% и составило 32,5 миллиона тонн. За первые 7 месяцев 2023 года его производство снизилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 18,7 миллиона тонн.,

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 7.00 мск.