МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Ежегодно Счетная палата выявляет нарушения расходования бюджетных средств на триллионы рублей, заявила в беседе с "Известиями" и.о. председателя ведомства Галина Изотова. ЦБ сможет передавать Счетной палате конфиденциальные сведения об АО онлайн

"В этом году мы закончили проверки эффективности расходования бюджетных средств 2022 года, подвели итоги части тематических проверок и выявили нарушений и недостатков в расходовании средств на 1,6 трлн рублей", — отметила она.

При этом Изотова уточнила, что не вся названная сумма образовалась за счет неэффективного использования средств, значительную часть составляют нарушения и недостатки, связанные с ведением бюджетной и бухгалтерской отчетности.

"Но есть, конечно, и доля неэффективных и нецелевых расходов, но она незначительная. Есть средства, которые мы требуем в соответствии с действующим законодательством вернуть в федеральный бюджет. В этом году такие факты уже тоже есть, и сумма нарастает", — отметила она.

В то же время глава Счетной палаты сообщила, что в 2023 году ведомство уже вернуло в бюджет 1,5 млрд рублей, а за весь 2022 год было возвращено более 8 млрд рублей.

"Но если сравнивать данные по первому полугодию, то в этом году мы фиксируем рост как по общему количеству нарушений и недостатков, так и по возвращенным в бюджет средствам (основные расходы бюджетных средств традиционно приходятся на конец года — прим. ред.)", — отметила Изотова.