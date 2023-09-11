Счетная палата: выявлены бюджетные нарушения на 1,6 триллиона рублей
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Ежегодно Счетная палата выявляет нарушения расходования бюджетных средств на триллионы рублей, заявила в беседе с "Известиями" и.о. председателя ведомства Галина Изотова.
"В этом году мы закончили проверки эффективности расходования бюджетных средств 2022 года, подвели итоги части тематических проверок и выявили нарушений и недостатков в расходовании средств на 1,6 трлн рублей", — отметила она.
При этом Изотова уточнила, что не вся названная сумма образовалась за счет неэффективного использования средств, значительную часть составляют нарушения и недостатки, связанные с ведением бюджетной и бухгалтерской отчетности.
"Но есть, конечно, и доля неэффективных и нецелевых расходов, но она незначительная. Есть средства, которые мы требуем в соответствии с действующим законодательством вернуть в федеральный бюджет. В этом году такие факты уже тоже есть, и сумма нарастает", — отметила она.
В то же время глава Счетной палаты сообщила, что в 2023 году ведомство уже вернуло в бюджет 1,5 млрд рублей, а за весь 2022 год было возвращено более 8 млрд рублей.
"Но если сравнивать данные по первому полугодию, то в этом году мы фиксируем рост как по общему количеству нарушений и недостатков, так и по возвращенным в бюджет средствам (основные расходы бюджетных средств традиционно приходятся на конец года — прим. ред.)", — отметила Изотова.
https://1prime.ru/state_regulation/20230911/841706331.html