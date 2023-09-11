МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. В Госдуме планируют рассмотреть вопрос предоставления бизнесу доступа к инженерным данным в осеннюю сессию, заявил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. В ГД планируют принять проект о законодательном определении агломераций

"Ещё один вопрос, который мы должны будем включить в свою работу в обязательном порядке — это доступ инженерных данных, которые постоянно запрашивает у нас бизнес. Эти вопросы тоже мы в эту осеннюю сессию, я думаю, успешно вместе с вами решим", — сказал Кошелев в своем видеообращении, представленном в ходе Восточного экономического форума.

По его словам, предпринимателям станет доступна понятная и открытая карта со всеми инженерными системами, с планами их строительства для того, чтобы было понятно, куда идти бизнесу и где ему эффективнее и проще работать.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.