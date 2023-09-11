ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Стратегическое партнерство Москвы и Пекина за год обрело конкретные очертания, насыщается совместными проектами, инициативами, что видно по всему спектру торгово-экономических отношений, заявил РИА Новости директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев в ходе работы Восточного экономического форума (ВЭФ). "Сбер" оценил портфель новых проектов с участием Китая

"Стратегическое партнерство между Москвой и Пекином, о котором мы так много говорим, обрело за год конкретные очертания. Мы не ограничиваемся больше заявлениями, мы начали претворять в жизнь важные совместные проекты, инициативы. Причем видеть это можно по всей линейке нашего сотрудничества с Китаем", — сказал он.

В научной среде обсуждаются, по его словам, конкретные инициативы по взаимодействию в таких сферах, например, как искусственный интеллект, мега-сайенс – физика, химия, гуманитарные науки, медицина. "Очень плотно работают сегодня друг с другом наши вузы, научные центры. Заметный прогресс наблюдается и в экономике, и в торговле, и в сотрудничестве бизнеса", — подчеркнул директор Института Китая и современной Азии.

При этом он заметил, что "темпы российско-китайского сближения кому-то могут показаться недостаточно быстрыми". Но это, по его мнению, связано с ментальностью. "Китайцы все привыкли делать постепенно, аккуратно. Таковы особенности их национального менталитета, для многих в России это пока непонятно", — добавил Бабаев.

Что касается опасений вторичных санкций у китайских компаний, то этот страх, по словам собеседника агентства, изжит.

"Эти опасения были значительными у китайских компаний и предпринимателей в прошлом году. Сегодня же мы видим, страхов у китайского бизнеса существенно меньше. Создаются механизмы, которые обеспечивают снижение подобных рисков, позволяют их обходить", — заключил Бабаев.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.