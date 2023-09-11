МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) приостановило расчёт долгосрочного рейтинга Белоруссии в иностранной валюте, находившегося на уровне "SD" ("выборочный дефолт"), из-за отсутствия достаточной информации, говорится в сообщении агентства. Золотовалютные резервы Белоруссии выросли за август

"Сегодня агентство S&P Global Ratings приостановило действие долгосрочного рейтинга Республики Белоруссии в иностранной валюте на уровне "SD"… в связи с отсутствием достаточной и своевременной информации для подтверждения рейтингов", — сообщает S&P.

Агентство отметило, что оно в том числе не располагает данными об исполнении государственного бюджета, составе долговых обязательств и графике их погашения.

S&P также уточняет, что возобновит наблюдение и восстановит рейтинг страны, если информации, по мнению агентства, будет достаточно. Также S&P добавило, что отзовет рейтинг, если по истечении "разумного" периода времени требования к информации, необходимой для наблюдения, все еще не будут выполнены.