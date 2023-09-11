2023-09-11T09:45:00+03:00
2023-09-11T09:52:44+03:00
2023-09-11T09:45:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230911/841711612.html
S&P приостановило действие рейтинга Белоруссии
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) приостановило расчёт долгосрочного рейтинга Белоруссии в иностранной валюте, находившегося на уровне "SD" ("выборочный... ПРАЙМ, 11.09.2023
валюта, рынки, новости, финансы, экономика, белоруссия, s&p, рейтинг
https://cdnn.1prime.ru/images/83224/91/832249146.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83224/91/832249146.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83224/91/832249145.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83224/91/832249145.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83224/91/832249144.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83224/91/832249144.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230911/841711017.html
https://1prime.ru/News/20230907/841680380.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) приостановило расчёт долгосрочного рейтинга Белоруссии в иностранной валюте, находившегося на уровне "SD" ("выборочный дефолт"), из-за отсутствия достаточной информации, говорится в сообщении агентства.
"Сегодня агентство S&P Global Ratings приостановило действие долгосрочного рейтинга Республики Белоруссии в иностранной валюте на уровне "SD"… в связи с отсутствием достаточной и своевременной информации для подтверждения рейтингов", — сообщает S&P.
Агентство отметило, что оно в том числе не располагает данными об исполнении государственного бюджета, составе долговых обязательств и графике их погашения.
S&P также уточняет, что возобновит наблюдение и восстановит рейтинг страны, если информации, по мнению агентства, будет достаточно. Также S&P добавило, что отзовет рейтинг, если по истечении "разумного" периода времени требования к информации, необходимой для наблюдения, все еще не будут выполнены.