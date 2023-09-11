МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен после поездки в Киев заявил о готовности Украины начать мирные переговоры с Россией. Однако дело в том, что, по мнению дипломата, диалог возможен только на условиях Запада, сообщает украинская газета "Страна". В Германии призвали Зеленского пойти на компромисс с Россией

"Что касается переговоров, то для танго нужны двое. И пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны Владимира Путина", — сказал Блинкен.

Также он добавил, что, в случае заинтересованности Владимира Путина в переговорном процессе, Украина проявит инициативу, а США ее поддержат, так как все стороны ждут скорейшего окончания конфликта.

Автор статьи напоминает, что осенью 2022 года Киев отказался вести Москвой до тех пор, пока ее президентов является Владимир Путин, и этот запрет действует и в настоящее время.

Хоть Украина и Запад выразили готовность к переговорам, главная проблема заключается в том, что вести они их будут только на собственных условиях, без уступок для России, на что Владимир Путин пойти не готов, сообщает статья.

Как пишет автор статьи, интересно, что заявление Блинкена сделано после поездки госсекретаря в Киев, где, по мнению некоторых американских экспертов, некоторые политики уже подумывают заморозить конфликт.