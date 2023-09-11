МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Инфляция на Украине замедлилась — она впервые более чем за два года была меньше 10% и достигла 8,6% в годовом выражении по итогам августа, сообщил в понедельник глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Премьер Украины раскрыл, сколько направлено на восстановление страны

По данным украинского центробанка, месяцем ранее, по итогам июля, годовая инфляция в стране находилась в районе 11%.

"В августе впервые более чем за два года годовая инфляция была менее 10%. В целом потребительская инфляция с начала года составила 2,5%. В годовом исчислении потребительская инфляция в августе замедлилась до 8,6%. Последний раз инфляция, выраженная одним числом, фиксировалась более двух лет назад – в июне 2021 года", — написал Гетманцев в своем телеграм-канале.

И, как также отмечает Гетманцев, если не будет инфляционных сюрпризов, к примеру, резкой корректировки официального курса гривны, то рост цен по итогам года также будет меньше 10%.

Тем временем в июле центробанк Украины понижал прогноз инфляции на 2023 год до 10,6% с 14,8%.