2023-09-11T11:19:51+03:00
2023-09-11T11:19:51+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230911/841712987.html
Годовая инфляция на Украине замедлилась по итогам августа
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Инфляция на Украине замедлилась — она впервые более чем за два года была меньше 10% и достигла 8,6% в годовом выражении по итогам августа, сообщил в понедельник глава налогового... ПРАЙМ, 11.09.2023
финансы, экономика, новости, украина, экономика украины, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Инфляция на Украине замедлилась — она впервые более чем за два года была меньше 10% и достигла 8,6% в годовом выражении по итогам августа, сообщил в понедельник глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
По данным украинского центробанка, месяцем ранее, по итогам июля, годовая инфляция в стране находилась в районе 11%.
"В августе впервые более чем за два года годовая инфляция была менее 10%. В целом потребительская инфляция с начала года составила 2,5%. В годовом исчислении потребительская инфляция в августе замедлилась до 8,6%. Последний раз инфляция, выраженная одним числом, фиксировалась более двух лет назад – в июне 2021 года", — написал Гетманцев в своем телеграм-канале.
И, как также отмечает Гетманцев, если не будет инфляционных сюрпризов, к примеру, резкой корректировки официального курса гривны, то рост цен по итогам года также будет меньше 10%.
Тем временем в июле центробанк Украины понижал прогноз инфляции на 2023 год до 10,6% с 14,8%.