МИНСК, 11 сен — ПРАЙМ. Объем внешней торговли товарами и услугами Белоруссии в январе-июле 2023 года вырос на 13,4% к аналогичному периоду прошлого года и составил 53,8 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных на сайте Национального банка Белоруссии. S&P приостановило действие рейтинга Белоруссии

При этом экспорт белорусских товаров и услуг за семь месяцев 2023 года вырос на 6,4% (составил 26,8 миллиарда долларов), импорт — на 21,4% (достиг 26,9 миллиарда долларов). Сальдо внешней торговли сложилось отрицательным в размере 100,3 миллиона долларов.

В январе-июне показатель роста внешнего оборота товаров и услуг Белоруссии составлял 14,6%, экспорта – 7,8%, импорта – 22,2%.