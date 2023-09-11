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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230911/841713275.html
Белоруссия нарастила объем внешней торговли товарами и услугами
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Объем внешней торговли товарами и услугами Белоруссии в январе-июле 2023 года вырос на 13,4% к аналогичному периоду прошлого года и составил 53,8 миллиарда долларов, следует из... ПРАЙМ, 11.09.2023
финансы, экономика, новости, белоруссия, внешняя торговля, международная торговля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 11 сен — ПРАЙМ. Объем внешней торговли товарами и услугами Белоруссии в январе-июле 2023 года вырос на 13,4% к аналогичному периоду прошлого года и составил 53,8 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных на сайте Национального банка Белоруссии.
При этом экспорт белорусских товаров и услуг за семь месяцев 2023 года вырос на 6,4% (составил 26,8 миллиарда долларов), импорт — на 21,4% (достиг 26,9 миллиарда долларов). Сальдо внешней торговли сложилось отрицательным в размере 100,3 миллиона долларов.
В январе-июне показатель роста внешнего оборота товаров и услуг Белоруссии составлял 14,6%, экспорта – 7,8%, импорта – 22,2%.