БРЮССЕЛЬ, 11 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия в летнем экономическом прогнозе понизила ожидаемый уровень инфляции в ЕС на 2023 год с 6,7% до 6,5%, повышает ожидания на 2024 год с 3,1% до 3,2%, говорится в пресс-релизе ЕК. Эксперт подчеркнул невозможность для ЕС полностью заполнить газохранилища

"Ожидается, что инфляция продолжит снижаться в течение прогнозируемого периода. В настоящее время прогнозируется, что инфляция в ЕС по Гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) достигнет 6,5% в 2023 году (по сравнению с 6,7% в весеннем прогнозе) и 3,2% в 2024 году (по сравнению с 3,1%)", — указывается в документе.

В зоне евро ЕК прогнозирует инфляцию на уровне 5,6% в 2023 году (против 5,8% в весеннем прогнозе) и 2,9% в 2024 году (против 2,8%) соответственно.

В ЕК пояснили, что на снижение прогноза по инфляции влияние оказали, в частности, снизившиеся цены на энергоносители и умеренный рост цен на продовольственные и промышленные товары.

В прогнозе также указывается, что цены на энергоносители во второй половине 2023 года продолжат снижаться, хотя темпы снижения замедлятся. "По прогнозам, в 2024 году они вновь немного вырастут под влиянием роста цен на нефть", — указывается в документе. В правой немецкой партии заявили, что немцы больше не хотят нынешнего ЕС

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ЕК понизила оценку роста ВВП Евросоюза в 2023 году до 0,8% с 1%, а в 2024 году — до 1,4% с 1,7%, говорится в пресс-релизе ЕК.

"Экономика ЕС продолжает расти, хотя и меньшими темпами. Прогноз пересматривает в сторону понижения темпы роста экономики ЕС до 0,8% в 2023 году с 1% в весеннем прогнозе, и до 1,4% в 2024 году с 1,7%", — указывается в документе.

ЕК также понизила прогноз по темпам роста в еврозоне до 0,8% в 2023 году (с 1,1%) и до 1,3% в 2024 году (с 1,6%).

В Еврокомиссии также констатировали продолжающийся рост цен на товары и услуги и низкий уровень потребления. "Слабость внутреннего спроса, в частности потребления, показывает, что высокие и все еще растущие потребительские цены на большинство товаров и услуг наносят более серьезное негативное влияние, чем ожидалось в весеннем прогнозе", — указывается в пресс-релизе.

В ЕК также отметили, что рынок труда ЕС демонстрирует стабильность с "рекордно низким уровнем безработицы, продолжающимся расширением занятости и ростом заработной платы".