БРЮССЕЛЬ, 11 сен — ПРАЙМ. Ситуация вокруг Украины, геополитическая напряженность, ужесточение денежно-кредитной политики остаются основными рисками и создают неопределенность в экономике ЕС, говорится в опубликованном в понедельник летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии. ЕК понизила прогноз по инфляции и экономическому росту в Евросоюзе

В документе указывается, что украинский конфликт и "более широкая геополитическая напряженность по-прежнему представляют собой риски и остаются источниками неопределенности".

Также негативное влияние на экономическую активность может оказать ужесточение монетарной политики. "Кроме того, ужесточение денежно-кредитной политики может оказать на экономическую активность более сильное давление, чем ожидалось", — говорится в документе.

В то же время в Еврокомиссии не исключили, что такая политика может способствовать более быстрому снижению инфляции, что, в свою очередь, приведет к росту реальных доходов.

Кроме того, в ЕК указали, что на экономические перспективы влияют растущие климатические риски, которые выражаются в экстремальных погодных условиях, беспрецедентных лесных пожарах и наводнениях.