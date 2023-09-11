2023-09-11T12:23:17+03:00
2023-09-11T12:23:17+03:00
2023-09-11T12:23:17+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230911/841713607.html
В ЕК назвали главные риски для экономики Евросоюза
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Ситуация вокруг Украины, геополитическая напряженность, ужесточение денежно-кредитной политики остаются основными рисками и создают неопределенность в экономике ЕС, говорится в... ПРАЙМ, 11.09.2023
экономика, новости, ес, ек, экономика ес, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен — ПРАЙМ. Ситуация вокруг Украины, геополитическая напряженность, ужесточение денежно-кредитной политики остаются основными рисками и создают неопределенность в экономике ЕС, говорится в опубликованном в понедельник летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии.
В документе указывается, что украинский конфликт и "более широкая геополитическая напряженность по-прежнему представляют собой риски и остаются источниками неопределенности".
Также негативное влияние на экономическую активность может оказать ужесточение монетарной политики. "Кроме того, ужесточение денежно-кредитной политики может оказать на экономическую активность более сильное давление, чем ожидалось", — говорится в документе.
В то же время в Еврокомиссии не исключили, что такая политика может способствовать более быстрому снижению инфляции, что, в свою очередь, приведет к росту реальных доходов.
Кроме того, в ЕК указали, что на экономические перспективы влияют растущие климатические риски, которые выражаются в экстремальных погодных условиях, беспрецедентных лесных пожарах и наводнениях.