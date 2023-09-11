2023-09-11T13:05:11+03:00
2023-09-11T13:05:11+03:00
2023-09-11T13:05:11+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230911/841713934.html
В Кремле объяснили, почему нельзя бесконечно реализовывать зерновую сделку
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Бесконечная реализация зерновой сделки невозможна, если ее часть не выполняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что Москва сохраняет... ПРАЙМ, 11.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Бесконечная реализация зерновой сделки невозможна, если ее часть не выполняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что Москва сохраняет ответственную позицию в части поставок зерна, но для возобновления сделки необходимо выполнение ее части в отношении России.
Кроме того, Песков сообщил, что точной даты переговоров Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по сделке нет, но в случае необходимости они могут встретиться достаточно оперативно.
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