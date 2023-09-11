МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Бесконечная реализация зерновой сделки невозможна, если ее часть не выполняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что Москва сохраняет ответственную позицию в части поставок зерна, но для возобновления сделки необходимо выполнение ее части в отношении России.

Кроме того, Песков сообщил, что точной даты переговоров Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по сделке нет, но в случае необходимости они могут встретиться достаточно оперативно.

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