МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. По прогнозам Института экономических исследований Германии (Ifo), в этом году Германия столкнется с серьезным экономическим кризисом. Эксперты ожидают падение ВВП, необычайно высокий уровень инфляции и безработицы. Осенний прогноз стал еще более пессимистичным, чем июньский, сообщает турецкая газета Haber 7. СМИ: Путин открыл для Евросоюза ящик Пандоры

Как сообщает издание, Институт экономических исследований сохранил прогноз по уменьшению ВВП Германии на 0,4% в этом году, в то время как прогнозы по сокращению ВВП в следующем году пришлось понизить — с 1,5 до 1,4%.

Немецкие аналитики ожидают, что инфляция в стране в следующем году составит около 6% против 6,1% в текущем году. Высокий уровень инфляции влечет за собой уменьшение потребления на 0,5%. Однако в следующем году оно увеличится на 1,8%, сообщает статья.

Неутешительным остается и прогноз по бюджету, который в этом году уменьшится до 91,5 миллиарда евро, а в следующем году — до 79,6 миллиарда евро.

"Вопреки ожиданиям, которые озвучивались до сих пор, восстановление экономики во второй половине года, похоже, не состоится", — заявил руководитель отдела исследований бизнес-циклов и экономического прогнозирования Тимо Вольмершаузер. Подтверждает это исследование Кильского института, которое прогнозирует сокращение немецкой экономики на 0,5% в этом году.

Он отметил, что замедление экономики продолжается и распространяется на все секторы. Уменьшение уровня инфляции приведет к росту покупательной способности, что окажет положительное влияние на экономическую ситуацию в стране.

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