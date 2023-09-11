АНКАРА, 11 сен — ПРАЙМ. Страна Запада должны приложить усилия и выполнить свои обещания по зерновой сделке, заявил в самолете после возвращения из Индии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В Кремле объяснили, почему нельзя бесконечно реализовывать зерновую сделку

"Все лидеры, с которыми я встречался (на полях саммита "Большой двадцатки" в Индии – ред.), вновь обращались к нам с просьбой, особенно по поводу функционирования черноморского зернового коридора. Конечно, общим желанием всех лидеров является продолжение черноморской инициативы… На своих встречах я особо упоминаю о наших усилиях в этом вопросе, поскольку серьезность проблемы и усилия Турции должны быть известны и видны. Многие страны знают об интенсивной дипломатии, которую мы — Турция — ведем для установления мира с первого момента войны. Однако на данном этапе западные страны также должны принять меры и выполнить свои обещания", — сказал он и подчеркнул, что "западные страны, высоко оценивая усилия Турции, должны и сами прилагать усилия и выполнять свои обещания".

По мнению Эрдогана, легкомысленное отношение к вопросу экспорта российских удобрений является непозволительным.

"Вопрос не только в зерне, но и в поставках удобрений. Вопрос с удобрениями — это не тот вопрос, к которому можно относиться легкомысленно. Поэтому мы продолжим наши переговоры с господином Путиным, чтобы убедиться, что обе продукции будут доставлены по назначению. Министр иностранных дел (Турции) Хакан Фидан также будет внимательно следить за этим вопросом, и, таким образом, я надеюсь, что мы преодолеем эти проблемы", — пояснил турецкий лидер.

По его словам, Анкара пытается решить проблемы с платежной системой и страхованием российского экспорта сельхозпродукции.

"Требования России ясны. Как вы знаете, есть некоторые вопросы, которые Россия рассматривает как недостатки. Они (российская сторона) хотят, чтобы был создан платежный механизм, чтобы получать деньги за зерно, которое они будут отправлять по этому коридору, и чтобы на них не распространялись санкции, чтобы застраховать свои суда. Мы тоже стараемся решать эти проблемы и добиваться результата. Господин (президент РФ, Владимир — ред.) Путин заявил, что поставки зерна начнутся, когда будут выполнены их требования", — сказал он и добавил, что продолжит "телефонную дипломатию" с Путиным, попросит российского лидера увеличить объемы поставок зерна для нуждающихся стран.