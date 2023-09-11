ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. На Дальний Восток привлечено уже 3,4 триллиона рублей инвестиций, сообщил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В Минэкономразвития ждут удвоения турпотока на Дальний Восток к 2030 году

"Привлечено 3,4 триллиона рублей инвестиций – это уже проинвестированные, вложенные деньги. Запущено 673 предприятия. Основные инвестиции пришли в отрасли с высокой добавленной стоимостью", — доложил он президенту России Владимиру Путину во Владивостоке на презентации результатов по развитию Дальнего Востока.

По словам Трутнева, объем инвестиций в регион должен составить 10,5 триллионов рублей к 2030 году.

"Чего мы бы хотели добиться до 2030 года. Объем произведенных инвестиций должен составить 10,5 триллиона рублей, причем почти восемь триллионов из них уже обеспечены соглашениями, обязательствами инвесторов", — сообщил Трутнев и добавил, что количество новых предприятий должно составить 1,7 тысячи, а количество рабочих мест — 230 тысяч.

Трутнев также рассказал, что в регионе за последние восемь лет в рамках инвестпроектов создано 123 тысячи рабочих мест.

"За восемь лет в рамках инвестиционных проектов создано 123 тысячи рабочих мест. Что здесь очень важно — что средняя заработная плата в этих проектах почти на 40% выше среднероссийской, составляет она сегодня 97 тысяч рублей", — сказал он.