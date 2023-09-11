МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Российские политики верят в то, что экономика страны приспособилась к издержкам боевых действий на Украине и санкциям Запада и ее показатели будут продолжать улучшаться в последующие годы, пишет Bloomberg. Аналитики предрекли Германии серьезный экономический кризис

В пятницу прошло заседание правительство под руководством Михаила Мишустина, на котором министерство экономики представила макроэкономический прогноз до 2026 года. Согласно нему, темпы роста ВВП России замедлятся до 2,2% с 2,8% в 2023 году. В 2026 году ожидается снижение темпов роста ВВП до 2,2%.

Статья сообщает, что экономический рост России близок к тому, который она переживала до пандемии COVID-19. Способность страны нужным образом подкрепить экономику, переориентировать экспорт на другие рынки как раз и определяет успех российской экономики.

Макроэкономический прогноз является ключевым документом для российского бюджета, который и так пострадал из-за отсутствия былых доходов от экспорта энергоресурсов и ослабления рубля. Тем не менее, как сообщает статья, министерство экономики ожидает, что в течение трех лет курс рубля не будет превышать 87,3 за доллар, инфляция — 4%, а цены на нефть не опустятся ниже 66,3 доллара за баррель.

Автор статьи заключает, что, согласно данным Росстата, в апреле-июне промышленность России увеличилась в годовом исчислении после минимального роста или спада в предыдущие три квартала, а обрабатывающая промышленность выросла во втором квартале на 10,6%.