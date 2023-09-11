МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России вырос в шести регионах, в трёх не изменился, а в остальных снизился с начала 2023 года, сообщил секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. 

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"По данным Росстата уровень безработицы в июле составил 3%. Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то согласно методологии МОТ, уровень общей безработицы с начала года в шести регионах вырос, в трёх – не изменился, а в остальных субъектах федерации – снизился", — цитирует Голикову аппарат.

По её словам, количество зарегистрированных в центрах занятости безработных за прошедшую неделю сократилась на 2,2 тысячи человек и составляет сейчас 484 тысячи человек. Количество вакансий на портале "Работа России" превышает 1,8 миллион предложений.

По данным министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, более 21 тысячи работодателей направили заявки для участия в программе субсидирования найма. Уже трудоустроено более 38 тысяч человек.

"По нацпроекту "Демография" первые 46 тысяч человек уже работают после завершения краткосрочных курсов по востребованным на локальных рынках направлениям", — говорится в сообщении.

По словам министра, в 47 субъектах заключены договоры на обучение работников 174 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Сейчас проходят переподготовку более шести тысяч человек. Наибольшее число участников во Владимирской и Кировской областях, а также в Хабаровском крае и Республике Башкортостан