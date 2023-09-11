ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Россия является ключевым партнером для африканских стран по увеличению торговли, инвестиций и развитию сотрудничества в других сферах, заявил РИА Новости соучредитель и вице-президент Совета экономического лидерства Африки Перси Морапеди Коджи. В Совете экономического лидерства Африки призвали БРИКС создать свою валюту

"Наша главная конечная цель — удвоить торговые усилия (Африки) с того уровня, на котором они находятся сейчас, и, по крайней мере, может быть, (в) ближайшие 5-10 лет увеличить их на 5-10%… с точки зрения роста экономики каждой страны. Поэтому я думаю, что Россия является целью с точки зрения того, кто является нашим партнером, особенно в области торговли", — сказал Коджи в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как отметил вице-президент Совета экономического лидерства Африки, что торговые отношения африканских стран с Россией основаны на взаимопонимании и взаимовыгодных условиях.

"Я думаю, что Россия — одна из стран, с которыми мы стремимся наладить еще более тесные отношения и, как мне кажется, увеличить все — от торговли до туризма, а также способствовать привлечению в Южную Африку большего числа предпринимателей из России. Мы хотим, чтобы в Южной Африке было больше российских компаний, и наоборот", — добавил Коджи.

Он заявил, что во время форума у него состоялись встречи с представителями Сбербанка. Коджи отметил, что санкции, введенные против России, могут открыть большие торговые возможности для африканских стран.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.