МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в рамках VIII Восточного экономического форума по видеосвязи запустил в эксплуатацию вторую очередь золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ-2) на месторождении Павлик в Магаданской области, сообщает компания.

Выход на проектную мощность позволит довести общую переработку предприятия до 12 миллионов тонн руды с производством порядка 13 тонн золота в год. Суммарные балансовые запасы категорий С1+С2 месторождения Павлик на начало 2023 года составляли 139 тонн золота, плюс более 11 тонн золота в руде на складах.

Во время мероприятия председатель совета директоров компании Аркадий Большаков в частности сказал, что благодаря финансовому партнеру с 2016 года в лице АО "Газпромбанк" компании удалось реализовать проектирование и строительство второй очереди золотоизвлекательной фабрики.

"В сложных климатических условиях Колымы в рекордно короткие сроки коллектив нашего предприятия успешно справился с этой задачей несмотря на ковидные ограничения и санкционное давление. В проект было проинвестировано более 32 млрд рублей. Создано более 1000 новых рабочих мест", — отметил Большаков.

Месторождение "Павлик" входит в состав Омчакского рудно-россыпного узла в Магаданской области. Было открыто в 1942 году. В августе 2015 года на "Павлике" был запущен в промышленную эксплуатацию золоторудный комбинат мощностью 3 млн тонн руды с дальнейшим увеличением до 4 млн тонн и производством 6-7 тонн золота ежегодно.

В 2022 году "Павлик" произвел 7,219 тонны золота, что на 3% больше, чем годом ранее.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.