ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. У России огромные возможности для увеличения инвестиций и торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счет расширения соглашений о свободной торговле между региональными союзами и укрепления связей с Пекином и Пхеньяном, заявил РИА Новости геополитический аналитик Пепе Эскобар. В Совете экономического лидерства Африки призвали БРИКС создать свою валюту

"В Таиланде, Индонезии, Лаосе, особенно в Камбодже хорошо относятся к России. Это прекрасно. Так же и на Филиппинах… Будет больше соглашений о свободной торговле между ЕАЭС и АСЕАН, как у вас уже есть между ЕАЭС и Вьетнамом. Скоро присоединится и Индонезия. Это огромные возможности для российских инвестиций", — сказал Эскобар в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Эскобар добавил, что сейчас Юго-Восточная Азия куда более важна для России, чем несколько лет назад. По его словам, Россия и КНДР могут расшрить сотрудничество в ближайшем будущем, что потребует большее количество инвестиций в КНДР. Саммит БРИКС в Казани в 2024 году может серьезно поспособствовать развитию отношений между российским Дальним Востоком, КНР и КНДР.

Эксперт также прокомментировал возможности перехода к новым платежным системам для расчетов между РФ и ее экономическими партнерами. По его словам, России и странам-участницам БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо работать над унификацией платежных систем и механизмом регулирования торговли в национальных валютах, чтобы стимулировать взаимную торговлю и быть более независимыми.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.