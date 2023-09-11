МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России за январь-август 2023 года увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 601,3 миллиона тонн, сообщает Росморречфлот. Грузооборот морских портов России вырос за семь месяцев

Продолжение динамичного роста этого показателя, в основном, связано с увеличением на 16,6% объемов перевалки сухих грузов (до 304,3 миллиона тонн). Грузооборот наливных грузов вырос на 1,6% и достиг 297 миллионов тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна прибавил 0,8% и составил 65,8 миллиона тонн. При этом объём перевалки сухих грузов там увеличился на 13,2%, достигнув 21 миллиона тонн, а наливных грузов сократился на 4,1% до 44,8 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос на 3,2% до 168,6 миллиона тонн. "Из них объём перевалки сухих грузов увеличился на 18,9%, достигнув 75,8 миллиона тонн, а наливных грузов сократился на 6,9% до 92,8 миллиона тонн", — сообщает ведомство.

"Сохраняет роль локомотива портового сектора РФ Азово-Черноморский бассейн, грузооборот его морских портов вырос на 18,2% до 200,9 миллиона тонн. Из них объём перевалки сухих грузов прибавил 28,8%, составив 96,9 миллиона тонн, наливных грузов вырос на 9,7% до 104,0 миллиона тонн", — добавляют в Росморречфлоте.

Кроме того, продолжается стремительный рост грузооборота морских портов Каспийского бассейна, являющегося транзитным для международного транспортного коридора "Север-Юг". Грузооборот каспийских морских портов увеличился на 37,3% и составил 5 миллионов тонн. В этом итоге также превалирует объём перевалки сухих грузов, выросший в 1,7 раза до 3 миллиона тонн. Перевалка наливных грузов росла скромнее (+3,5%), до 2 миллионов тонн.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна вырос на 6,6% до 161 миллиона тонн, из которых перевалка сухих грузов составила 107,6 миллиона тонн (+5,8%), наливных грузов – 53,4 миллиона тонн (+8,4%).