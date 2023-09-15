МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Решение Центробанка повысить ключевую ставку до 13% годовых продиктовано инфляционными ожиданиями, в дальнейшем ставка может быть снижена, заявил РИА Новости член бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Курс в 100 рублей за доллар не стал психологической отметкой, заявили в ЦБ

"Решение Центробанка продиктовано инфляционными ожиданиями и необходимостью снизить давление на потребительские цены. При этом в долгосрочной перспективе, согласно прогнозу ЦБ, ставка вернётся на предыдущие уровни", — сказал сенатор.

Другое дело, что в текущей ситуации главная задача Банка России — "контроль инфляционных ожиданий, поэтому в ближайшее время уровень ставки будет определяться исходя именно из уровня потребительских цен", добавил Шендерюк-Жидков.

По его словам, конечно, это дополнительная нагрузка на экономику, однако в текущей ситуации "управление инфляционными ожиданиями — ключевая задача".