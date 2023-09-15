2023-09-15T16:53:42+03:00
2023-09-15T16:53:42+03:00
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2023
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Сенатор назвал причину повышения ставки Центробанком
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Решение Центробанка повысить ключевую ставку до 13% годовых продиктовано инфляционными ожиданиями, в дальнейшем ставка может быть снижена, заявил РИА Новости член бюджетного... ПРАЙМ, 15.09.2023
экономика, новости, россия, цб, ключевая ставка цб, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Решение Центробанка повысить ключевую ставку до 13% годовых продиктовано инфляционными ожиданиями, в дальнейшем ставка может быть снижена, заявил РИА Новости член бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
"Решение Центробанка продиктовано инфляционными ожиданиями и необходимостью снизить давление на потребительские цены. При этом в долгосрочной перспективе, согласно прогнозу ЦБ, ставка вернётся на предыдущие уровни", — сказал сенатор.
Другое дело, что в текущей ситуации главная задача Банка России — "контроль инфляционных ожиданий, поэтому в ближайшее время уровень ставки будет определяться исходя именно из уровня потребительских цен", добавил Шендерюк-Жидков.
По его словам, конечно, это дополнительная нагрузка на экономику, однако в текущей ситуации "управление инфляционными ожиданиями — ключевая задача".