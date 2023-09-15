МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Цены на топливо стали важным фактором в повышении инфляции, они сейчас подстраиваются к экспортным ценам и новому демпферу, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Бензин Аи-92 на российской бирже пробил отметку в 70 тысяч рублей за тонну

"Цены на топливо — важный фактор инфляции. Граждане уделяют больше внимание в общем индексе цен на то, как растут цены на топливо… Цены на топливо подстраиваются сейчас и к более высоким экспортным ценам, и к новому демпферному механизму", — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Набиуллина также отметила, что правительство России ведет работу над урегулированием ситуации с ростом цен, связанной с корректировкой демпфирующего механизма. "Мы ожидаем принятия эффективных решений здесь", — добавила глава ЦБ.

В России принят закон о корректировке топливного демпфера — механизма, созданного для сдерживания внутренних цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

По мнению ранее опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо.

Тем временем Банк России ранее в пятницу повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. А до конца года она прогнозируется регулятором в диапазоне 13-13,6%. "Нам нужна более высокая траектория ключевой ставки для того, чтобы достичь инфляции 4% к концу следующего года", — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.