КИШИНЕВ, 15 сен — ПРАЙМ. Молдавский оператор системы транспортировки природного газа "Молдоватрансгаз" оспорит решение Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) о штрафе на сумму около 1,9 миллиона долларов за затягивание процесса по отделению предприятия от компании "Молдовагаз". Курс в 100 рублей за доллар не стал психологической отметкой, заявили в ЦБ

В пятницу на открытом заседании совета директоров НАРЭ было принято решение о применении финансовой санкции к "Молдоватрансгазу". Штраф наложен из-за "несоблюдения юридических обязательств, связанных с обеспечением его независимости по отношению к вертикально интегрированной газовой компании АО "Молдовагаз", которая осуществляет лицензированную деятельность по поставкам природного газа.

"Молдоватрансгаз" выражает свое несогласие с соответствующим решением, в связи с чем примет необходимые меры для его оспаривания в порядке и сроки, установленные действующим законодательством", — говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети.

Требование по обеспечению разделения и независимости оператора ГТС предусмотрено как положениями закона о природном газе, так и третьим энергопакетом ЕС. В НАРЭ отметили, что несоблюдение требований властей привело к применению санкций. Деньги, которые выплатит "Молдоватрансгаз", будут переданы в госбюджет.

В 2010 году Молдавия обязалась имплементировать третий энергопакет: "Молдовагаз" (50% у "Газпрома") должна выделить транспортную "дочку" — "Молдоватрансгаз" — в отдельную сеть и предоставить доступ к трубе другим поставщикам. Газотранспортная инфраструктура самого "Молдовагаза" также должна быть передана в собственность "Молдоватрансгазу".

В июле правительство внесло поправки в законодательство, прописывающие процедуру отзыва лицензии оператора ГТС и передачу ее активов другой компании. Согласно им, если "Газпром" (мажоритарный акционер "Молдовагаза") откажется от передачи активов, НАРЭ назначит для "Молдоватрансгаза" независимого оператора, который будет выполнять обязанности оператора системы.