МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Реальная доступность жилья в России за три года, с начала 2020 года и до начала 2023 года, снизилась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Комитет Совфеда ожидает понижения ключевой ставки ЦБ к концу года

"Если посмотреть с начала 2020 года, когда массовые программы льготной ипотеки были, до начала 2023 года, у нас цены на первичном рынке недвижимости выросли вдвое. Зарплаты в это время увеличились приблизительно на 35%, потребительские цены — где-то на четверть, 27%", — привела в пример Набиуллина.

Поэтому она считает, что жилье только кажется доступным.

По ее словам, спрос на ипотеку растет очень быстрыми темпами в течение нескольких лет, и свою роль в этом процессе сыграли льготные госпрограммы.

"Спрос на ипотеку должен расти таким образом, чтобы не приводить вот к такому росту цен на жилье, который мы видим. Это свидетельство несбалансированного роста", — считает Набиуллина.

Масштабные льготные программы по ипотеке действуют до середины следующего года, напомнила она. "После этого, на наш взгляд, должны остаться именно целевые адресные программы, которые поддерживают людей адресно", — заключила глава ЦБ.