ПАРИЖ, 15 сен — ПРАЙМ. Цены на электроэнергию во Франции не вырастут больше, чем на 10% в течение 2024 года, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше. Глава МИД Украины рассчитывает на снятие запрета на экспорт зерна в ЕС

"Цены на электроэнергию не вырастут более, чем на 10% на протяжении 2024 года", — заявила министр в эфире радиостанции Europe 1.

Накануне президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон сообщила, что цены на электроэнергию во Франции вырастут на 10-20%, начиная с 2024 года. Ее слова сразу же опроверг министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Панье-Рюнаше уточнила, что "есть разница" между техническими подсчётами CRE и той ценой, которую в итоге заплатят французы.

Она отметила при этом, что правительственные ограничения цен, которые позволяют французам платить за энергетику по "наиболее низким ценам в Европе", будут постепенно отменяться в будущем году. Она подчеркнула, что это тяжело для бюджета страны, а наименее обеспеченные семьи и так получают дотации на оплату счетов.

Во Франции с 1 августа текущего года перестал действовать "тарифный щит" — действовавшая с 2021 года мера правительства по сдерживанию цен на электричество, которые выросли на 10%. Повышение тарифов затронуло более 22 миллионов граждан Франции, то есть около трети всего населения страны. Средний счет за электроэнергию, таким образом, вырос примерно на 150 евро в год для владельцев квартир (с 1700 евро до 1850 евро) и на 278 евро для владельцев домов.

С начала года правительство уже поднимало цены на электроэнергию на 15%. Таким образом, цены на электричество, поднятые уже дважды за этот год, для французов выросли уже на 25%. В связи с этим многие предприятия во Франции — малый бизнес, энергоемкие производства и даже муниципальные бассейны — вынуждены были закрыться.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за введенных против РФ санкций.