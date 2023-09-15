МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Остатки зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях РФ (без учета субъектов малого предпринимательства) на конец августа 2023 года снизились в годовом выражении на 6,2%, до 40,533 миллиона тонн, следует из материалов Росстата. Российский рынок акций по итогам торгов 15 сентября вырос на 0,42%

В том числе запасы пшеницы по итогам августа снизились на 9,4%, до 28,809 миллиона тонн, кукурузы — выросли на 10,2%, до 609,3 тысячи тонн.

Запасы семян и плодов масличных культур в августе текущего года прибавили год к году 0,7% и составили 1,822 миллиона тонн, в том числе семян подсолнечника — увеличились на 55,7%, до 628,2 тысячи тонн.

Запасы картофеля на отчетную дату выросли в годовом выражении на 42,4%, до 264,4 тысячи тонн, овощей закрытого и открытого грунта — на 41%, до 260,9 тысячи тонн.

По данным ведомства, российские аграрии по состоянию на 1 сентября собрали 99,97 миллиона тонн зерна в бункерном весе, 371,79 тысячи тонн семян подсолнечника, 3,896 миллиона тонн сахарной свеклы, 5,545 миллиона тонн картофеля и 5,59 миллиона тонн овощей закрытого и открытого грунта.