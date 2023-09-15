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Рождаемость в России в июле снизилась, смертность выросла
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Рождаемость в России в июле снизилась 3% в годовом выражении, смертность — выросла на 2,7%, свидетельствуют данные Росстата. В июле текущего года появился на свет 110 491 человек... ПРАЙМ, 15.09.2023
экономика, новости, россия, рождаемость, смертность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Рождаемость в России в июле снизилась 3% в годовом выражении, смертность — выросла на 2,7%, свидетельствуют данные Росстата.
В июле текущего года появился на свет 110 491 человек против 113 946 человек годом ранее. Что касается смертности, то в июле этого года умерло 135 277 человек (131 763 человека в июле 2022 году).
В январе-июле рождаемость в России снизилась на 3% год к году — 726,6 тысячи новорожденных за первые семь месяцев 2023 года против 749,2 тысячи за аналогичный период прошлого года.
Смертность в январе-июле снизилась на 11%: число умерших составило почти 1,023 миллиона человек против 1,15 миллиона в прошлом году.
Естественная убыль населения в первые семь месяцев текущего года составила 297 тысячи человек, за аналогичный период прошлого года — 401,6 тысяч человек. Таким образом, естественная убыль населения в январе-июле снизилась почти на 26% в годовом выражении.