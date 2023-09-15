ВАРШАВА, 15 сен — ПРАЙМ. Польша в полночь с 15 на 16 сентября вводит бессрочное эмбарго на ввоз украинского зерна, заявил министр развития и технологии Польши Вальдемар Буда. Аналитик оценил влияние роста ставки ЕЦБ

"В связи с ошибочным решением ЕК о непродлении эмбарго на зерно с Украины, в соответствии с поручением премьера Матеуша Моравецкого и всего Совета министров, я подписал национальное распоряжение, сохраняющее поддерживающий эмбарго", написал Буда в соцсети X (бывшая Twitter).

Он подчеркнул, что распоряжение "является бессрочным и вступит в силу после публикации в полночь".

При этом в распоряжении отмечается, что запрет не касается украинского зерна, которое следует через территорию Польши транзитом.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.

Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария в марте обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой ограничить экспорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян на их рынки с целью предотвращения продовольственного кризиса. ЕК 2 мая приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза.