Глава Пауэр: США и союзники добились увеличения поставок зерна с Украины на 800%
ВАШИНГТОН, 15 сен — ПРАЙМ. США и их западным союзникам после выхода РФ из зерновой сделки удалось добиться увеличения объемов поставок украинского зерна по альтернативным маршрутам на 800%, заявила в пятницу директор Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр.
"С июля… нам удалось на 800% увеличить поток продовольствия по этим альтернативным маршрутам (по рекам, железным и наземным дорогам)", — заявила Пауэр в ходе дискуссии, организованной на площадке журнала Foreign Policy.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.
На текущей неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких подвижек в вопросе возобновления зерновой сделки по-прежнему нет.
РОССИЯ КАК ПОСТАВЩИК ЗЕРНА
Глава USAID Пауэр также сообщила, что США не хотят допустить, чтобы Россия заместила украинское зерно на рынке своим и стала главным поставщиком.
"Россия пытается заполнить пустоту и заработать на выходе из черноморской зерновой сделки, таким образом, не допустив попадания украинского зерна на рынок, стать поставщиком номер один. Так что я пытаюсь предотвратить что-то из этого", — сказала Пауэр в ходе дискуссии, организованной журналом Foreign Policy.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.
https://1prime.ru/state_regulation/20230915/841761647.html