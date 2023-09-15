ВАШИНГТОН, 15 сен — ПРАЙМ. США и их западным союзникам после выхода РФ из зерновой сделки удалось добиться увеличения объемов поставок украинского зерна по альтернативным маршрутам на 800%, заявила в пятницу директор Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр. Польша введет 16 сентября бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины

"С июля… нам удалось на 800% увеличить поток продовольствия по этим альтернативным маршрутам (по рекам, железным и наземным дорогам)", — заявила Пауэр в ходе дискуссии, организованной на площадке журнала Foreign Policy.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

На текущей неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких подвижек в вопросе возобновления зерновой сделки по-прежнему нет.

РОССИЯ КАК ПОСТАВЩИК ЗЕРНА

Глава USAID Пауэр также сообщила, что США не хотят допустить, чтобы Россия заместила украинское зерно на рынке своим и стала главным поставщиком. Финляндия запретила въезд российских автомобилей

"Россия пытается заполнить пустоту и заработать на выходе из черноморской зерновой сделки, таким образом, не допустив попадания украинского зерна на рынок, стать поставщиком номер один. Так что я пытаюсь предотвратить что-то из этого", — сказала Пауэр в ходе дискуссии, организованной журналом Foreign Policy.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.