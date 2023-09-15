БРЮССЕЛЬ, 15 сен — ПРАЙМ. Страны ЕС намерены ввести санкции на российские алмазы в октябре или ноябре этого года, пишет бельгийское издание Soir со ссылкой на источник в правительстве Бельгии. Еврокомиссия разрешила ввоз зерна из Украины в соседние страны ЕС

"ЕС включит российские алмазы в новый пакет санкций в октябре или ноябре", — сообщил источник. В соответствии с разрабатываемыми правилами, на территории ЕС будет разрешен оборот (покупка, продажа, обработка) камней только с нероссийской маркировкой.

"Запрет начнет действовать для необработанных алмазов с 1 января, на обработанные бриллианты запрет будет вводиться позже и поэтапно", — указал источник.

В пятницу СМИ со ссылкой на неназванного бельгийского чиновника сообщали, что страны G7, как ожидается, объявят о запрете на российские алмазы в течение следующих двух-трех недель.

Более того, источник издания заявил, что страны "Большой семерки", на долю которых приходится большая часть мировых закупок алмазов, намерены наладить обязательное маркирование камней, которое позволит отслеживать их происхождение, чтобы гарантированно отказаться от российских алмазов после введения санкций.

Он указал, что "информация о происхождении камня, его обработке и создании ювелирного изделия будет доступна властям", в том числе таможенным службам.

Источник Soir также пояснил, что без маркирования введение санкций против российских алмазов не имело бы смысла, так как "они вернулись бы в обработанном виде через ОАЭ или Индию". "Обработанный алмаз получает "гражданство" той страны, в которой он был обработан", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов пояснил РИА Новости, что крупнейшие зарубежные алмазодобывающие компании не смогут заменить "Алросу" на мировом рынке в случае введения эмбарго на российские алмазы от стран G7. Он предположил, что запрет на российские алмазы на Западе приведет к увеличению их сбыта в Израиль, Индию, Китай, ОАЭ. Эксперт отметил индийское направление сбыта продукции "Алросы" в качестве ключевого, так как российские алмазы являются основным сырьем для индийских гранильных фабрик.

АК "Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж алмазов и бриллиантов в 2021 году достиг 4,169 миллиарда долларов.

Кроме этого, источник издания сообщил, что разработкой плана санкций Запада против российских алмазов руководит Бельгия, где расположен один из мировых центров торговли и обработки этих драгоценных камней — город Антверпен.

В работе принимают участие Еврокомиссия и США.

"Бельгия руководила работой над этим проектом совместно с Европейской комиссией и США, которые являются главным рынком сбыта алмазов", — указал он.

По его словам, премьер Бельгии в ближайший вторник представит этот план в Нью-Йорке крупнейшим представителям алмазной индустрии на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Источник в правительстве Бельгии также признал, что его страна серьезно пострадает от таких ограничений. "Сама Бельгия понесет большие потери. Оборот в алмазной отрасли Антверпена составляет 47 миллиардов евро в год, 40% алмазов — российские", — сказал он. Однако собеседник также отметил, что импорт камней из РФ в королевство уже существенно сократился в ожидании санкций.

Собеседник издания сообщил, что для введения санкций Запада против российских алмазов надо "реструктурировать мировой рынок", контроль перейдет к потребителям. "Разработка (плана санкций — ред.) заняла так много времени, потому что речь идет о реструктуризации мирового рынка сверху донизу и на длительную перспективу", — указал бельгийский источник. По его словам, до сих пор на рынке доминировала "Алроса". Однако после такой "реструктуризации", по его утверждению, контроль рынка перейдет к потребителям.

Soir утверждает, что на государства "Большой семерки" сегодня приходится 70% розничного алмазного рынка (в том числе 55% — на США), Китай и Индия занимают 10-12%. Источник издания уверен, что с вводом алмазных ограничений Запад сможет значительно потеснить Россию на этом рынке.

В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС продолжает работать над вопросом введения санкций в отношении российских алмазов, но тогда он не смог озвучить сроки введения новых антироссийских ограничений. В Евросоюзе указывали, что для введения каких-либо ограничений в отношении торговли российскими алмазами надо заручиться поддержкой международных партнеров, в частности, Индии как ключевого игрока в этой сфере. Брюссель подчеркивал важность предварительно обеспечить отслеживание российских алмазов на мировых рынках.

Против санкций в отношении российских алмазов активно выступала Бельгия, где расположен крупнейший центр торговли алмазами. Как заявлял бельгийский премьер Александр де Кроо, нет смысла на уровне Евросоюза запрещать оптовые закупки из России драгоценных камней, так как они все равно попадут в европейские магазины другими путями.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.