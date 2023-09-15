МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Владельцы депозитарных расписок на российские акции, находящиеся в Национальном расчетном депозитарии (НРД), могут до 25 сентября обратиться к компетентным органам своих государств-членов Евросоюза для получения разрешения на конвертацию, сообщает депозитарий Clearstream. ЕС намерен ввести санкции на российские алмазы, пишет СМИ

"Clearstream Banking информирует клиентов о том, что в соответствии со статьей 6b(5aa) Регламента (ЕС) 269/2014 компетентные органы государства-члена ЕС могут разрешить конвертацию депозитарной расписки с российской базовой ценной бумагой, находящейся в Национальном расчетном депозитарии", — сказано в сообщении со ссылкой на разъяснения органов Германии и Люксембурга.

Уточняется, что, следуя разъяснениям, депозитарий имеет возможность возобновить процесс конвертации депозитарных расписок жителей и резидентов ЕС в том случае, если клиент предоставил разрешение от властей. Соответствующие поручения на конвертацию клиентам следует предоставить до 25 сентября, пишет Clearstream, а обработку инструкций по конвертации депозитарий возобновит приблизительно с 20 сентября.

Власти имеют право выдавать разрешение на конвертацию до 25 декабря текущего года, однако оно распространяется лишь на депозитарные расписки, выпущенные до 3 июня 2022 года, когда НРД был внесен в пакет санкций против РФ, добавляется в сообщении. Клиент также должен предоставить подтверждение, что конвертация необходима для продажи ценной бумаги, на которую выпущена расписка.

Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в шестой пакет санкций против РФ. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в разных валютах, которые с марта были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear (регулятором которого является Минфин Бельгии) и Clearstream, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.