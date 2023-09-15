КИШИНЕВ, 15 сен — ПРАЙМ. Передача газотранспортной системы Молдавии под управление румынской компании — это лишь один из примеров плановой сдачи страны коллективному Западу, которую проводят власти республики, заявил РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли, доктор экономических наук Михаил Пойсик. Жителям ЕС разрешили подать заявку на конвертацию российских акции

Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии постановило, что румынская компания "Вестмолдтрансгаз" приступит к управлению молдавской газотранспортной системой с 19 сентября. Как отмечали в минэнерго, молдавская ГТС республики перейдет в управление "Вестмолдтрансгаза" на пять лет. В ведомстве пояснили, что передача газотранспортных сетей обусловлена обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС. Газотранспортная система Молдавии принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", его крупнейшим акционером является "Газпром", который контролирует 50% акций.

"В этих действиях нет никакой экономической выгоды для Молдавии, мы просто подписались на то, что должны разбить наши газотранспортные сети. Это просто сдача страны коллективному Западу по кускам, мы пешка, которая ничего не стоит, которая никому не важна и у которой всего одна задача — выступать против России", — заявил Пойсик.

Он пояснил, что Молдавия планово уничтожается, из нее уезжают образованные квалифицированные рабочие, ликвидируются предприятия, притесняются фермеры и предприниматели. Эксперт уверен, что власти республики намеренно уничтожают экономику страны, потому что "Западу не нужны развивающиеся конкуренты".

"Мы превращаемся в колониальную страну, а следующим шагом станет продажа земли иностранцам", — подчеркнул Пойсик.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.

В 2010 году Молдавия обязалась имплементировать третий энергопакет: "Молдовагаз" (50% у "Газпрома") должна выделить транспортную "дочку" — "Молдоватрансгаз" — в отдельную сеть и предоставить доступ к трубе другим поставщикам. Газотранспортная инфраструктура самого "Молдовагаза" также должна быть передана в собственность "Молдоватрансгазу". В июле правительство внесло поправки в законодательство, прописывающие процедуру отзыва лицензии оператора ГТС и передачу ее активов другой компании. Согласно им, если "Газпром" (мажоритарный акционер "Молдовагаза") откажется от передачи активов, Национальное агентство по регулированию в энергетике назначит для "Молдоватрансгаза" независимого оператора, который будет выполнять обязанности оператора системы.

Компания "Вестмолдтрансгаз" была сертифицирована Национальным агентством по урегулированию в энергетике в качестве оператора газотранспортной системы, владеющей газопроводом Яссы — Унгены — Кишинев. Акционерами предприятия являются румынская компания "Трансгаз" (75%) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) (25%).