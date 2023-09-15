КИШИНЕВ, 15 сен — ПРАЙМ. Управление любыми важными для Молдавии сетями, включая и газотранспортную систему, должно принадлежать государству и быть под его контролем, заявил РИА Новости молдавский политолог Ян Лисневский, комментируя решение властей отдать молдавскую ГТС в управление румынской компании "Вестмолдтрансгаз". Экс-замминистра Молдавии заявил, что страна становится колонией Запада

Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии ранее постановило, что румынская компания "Вестмолдтрансгаз" приступит к управлению молдавской газотранспортной системой с 19 сентября. Как отмечали в минэнерго, молдавская ГТС республики перейдет в управление "Вестмолдтрансгаза" на пять лет. В ведомстве пояснили, что передача газотранспортных сетей обусловлена обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС. Газотранспортная система Молдавии принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", его крупнейшим акционером является "Газпром", который контролирует 50% акций.

"Управление важными для страны сетями, в том числе и газотранспортными системами, и энергетическими ресурсами, должна принадлежать молдавской государственной компании. Тогда именно государство может контролировать и договариваться о более выгодных положениях", — сказал Лисневский.

По его мнению, при участии иностранных компаний в управлении важными для страны системами рейтинг доверия к происходящему падает и со стороны населения, и со стороны экономических агентов.

"И в тех условиях, когда этого доверия нет, идти на такие шаги (отдавать в управление иностранным компаниям — ред.) достаточно рискованно. Ведь это не является частью кризисных мер и решением кризисных ситуаций. Сотрудничество при этом возможно. Молдавские компании, эксперты и правительство могут сотрудничать с иностранными экспертами и компаниями во всех областях, но контроль и управление должно принадлежать государству. В этом и есть независимость", — пояснил он.

В 2010 году Молдавия обязалась имплементировать третий энергопакет ЕС: "Молдовагаз" (50% у "Газпрома") должна выделить транспортную "дочку" — "Молдоватрансгаз" — в отдельную сеть и предоставить доступ к трубе другим поставщикам. Газотранспортная инфраструктура самого "Молдовагаза" также должна быть передана в собственность "Молдоватрансгазу". В июле правительство внесло поправки в законодательство, прописывающие процедуру отзыва лицензии оператора ГТС и передачу ее активов другой компании. Согласно им, если "Газпром" (мажоритарный акционер "Молдовагаза") откажется от передачи активов, Национальное агентство по регулированию в энергетике назначит для "Молдоватрансгаза" независимого оператора, который будет выполнять обязанности оператора системы.

Компания "Вестмолдтрансгаз" была сертифицирована Национальным агентством по урегулированию в энергетике в качестве оператора газотранспортной системы, владеющей газопроводом Яссы-Унгены-Кишинев. Акционерами предприятия являются румынская компания "Трансгаз" (75%) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) (25%).