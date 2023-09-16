ВАШИНГТОН, 15 сен — ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Ford уволит порядка 600 участников забастовки на сборочном производстве в Мичигане, сообщает телеканал CNBC. Байден призвал участников забастовки автопрома США вернуться к переговорам

"Ford объявил, что уволит порядка 600 работников на сборочном производстве в Мичигане. Это один из заводов, где профсоюз работников автопрома устроил забастовку", — сообщает телеканал.

Автопроизводитель заявил, что поскольку сотрудники не исполняют обязанностей, они будут уволены, говорится в сообщении.

Крупный американский профсоюз United Auto Workers (UAW) в ночь на пятницу объявил о начале массовой забастовки на предприятиях автопроизводителей General Motors, Ford и Stellantis, грозящей США серьезным экономическим ущербом. Члены профсоюза работников отрасли требуют от компаний значительного повышения зарплат наряду с улучшением пенсионного обеспечения, увеличением отпусков и других мер.

В забастовке, как сообщает профсоюз, участвуют 13 тысяч из 146 тысяч членов. Забастовка будет разрастаться, если сторонам не удастся договориться, заявляли ранее в UAW.