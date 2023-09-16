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Ford уволит участников забастовки в Мичигане, сообщает СМИ
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Американский автопроизводитель Ford уволит порядка 600 участников забастовки на сборочном производстве в Мичигане, сообщает телеканал CNBC. "Ford объявил, что уволит порядка 600... ПРАЙМ, 16.09.2023
экономика, новости, сша, ford, забастовка, автопромышленность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 15 сен — ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Ford уволит порядка 600 участников забастовки на сборочном производстве в Мичигане, сообщает телеканал CNBC.
"Ford объявил, что уволит порядка 600 работников на сборочном производстве в Мичигане. Это один из заводов, где профсоюз работников автопрома устроил забастовку", — сообщает телеканал.
Автопроизводитель заявил, что поскольку сотрудники не исполняют обязанностей, они будут уволены, говорится в сообщении.
Крупный американский профсоюз United Auto Workers (UAW) в ночь на пятницу объявил о начале массовой забастовки на предприятиях автопроизводителей General Motors, Ford и Stellantis, грозящей США серьезным экономическим ущербом. Члены профсоюза работников отрасли требуют от компаний значительного повышения зарплат наряду с улучшением пенсионного обеспечения, увеличением отпусков и других мер.
В забастовке, как сообщает профсоюз, участвуют 13 тысяч из 146 тысяч членов. Забастовка будет разрастаться, если сторонам не удастся договориться, заявляли ранее в UAW.