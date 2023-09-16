ХЕЛЬСИНКИ, 16 сен — ПРАЙМ. Финляндия с полуночи 16 сентября присоединится к аналогичным решениям Эстонии, Латвии и Литвы и запретит въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщает финское правительство. Жителям ЕС разрешили подать заявку на конвертацию российских акции

"В дальнейшем ввезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, члены их семей, дипломаты или лица, приравненные к ним, а также по гуманитарным соображениям. Ограничение вступит в силу в ночь с пятницы, 15 сентября, на субботу, 16 сентября, в 00.00 (время совпадает с московским)", — говорится в сообщении.

Как уточнили в таможне Финляндии, уже въехавшие в страну российские автомобили должны покинуть ее территорию через шесть месяцев, согласно нормам таможенного законодательства.

Запрет касается всех легковых автомобилей с числом мест менее 10.

Также таможня Финляндии заявила о контроле ввоза российских автомобилей не только на финско-российской, но и на финско-норвежской границе, поскольку Норвегия не входит в ЕС.

Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.