МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Франция на фоне государственных переворотов в Африке пытается вернуть доверие континента, но не имеющая колониального прошлого Россия способна ей помешать. Об этом рассказала преподаватель кафедры африканских исследований Института региональных исследований Университета социальных наук Анкары, доцент, доктор Элем Эйридже Тепеджиклиоглу в беседе с местным изданием Anadolu. Африка видит в России ключевого торгового партнера, считает эксперт

По словам эксперта, бывшие колонии в Западной и Центральной Африке охватила волна госпереворотов и антифранцузских настроений. "Высокомерная манера французских лидеров подвергается критике", — сказала она.

Тепеджиклиоглу напомнила, что по этой причине в Габоне недавно произошел захват власти военными.

"В Африке из-за роста антифранцузских настроений возникает вакуум власти. Россия хотела бы заполнить этот пробел, но сейчас не является активным игроком в регионе. Она была одной из активнейших стран на континенте во время холодной войны, наряду с этим ее не связывают с колониализмом, что является большим преимуществом", — цитирует доцента Anadolu.

Кроме того, отметила эксперт, альтернативой Франции для африканцев могут стать Турция и Китай. Представителей "коллективного Запада" на замену Парижу регион не рассматривает, добавила Тепеджиклиоглу

Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода. Они также заявили, что Али Бонго Ондимба помещен под домашний арест, однако в начале сентября сентября президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту выехать за границу, учитывая его состояние здоровья.

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