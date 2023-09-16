СТАМБУЛ, 16 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что пути Турции и Евросоюза "могут разойтись". Словакия продлила запрет на импорт украинского зерна до конца года

Эрдоган заявлял, что Запад вот уже 50 лет тормозит принятие Турции в Евросоюз, ведь в 1963 году было подписано соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987-м Анкара подала заявку на членство. Переговоры о вступлении начались только в 2005 году, но много раз прерывались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.

"Если вы хотите знать мою оценку очень четко, то Европейский Союз стремится отделиться от Турции. В этот период, когда Европейский Союз предпринимает шаги по отделению от Турции, мы делаем свои оценки в свете этих событий, и после этих оценок, если потребуется, наши дороги с Европейским Союзом могут разойтись", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту в Стамбуле перед вылетом в США на Генассамблею ООН.

Анкара ранее ставила объявляла, что Швецию примут в НАТО, если Турция станет членом Евросоюза. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член ЕС дала слово в обмен на ратификацию заявки ускорить вступление Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Турцию не ждут в Европе, Анкаре стоит снять розовые очки.