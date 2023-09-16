2023-09-16T15:28:00+03:00
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2023
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Шольц назвал причину ослабления немецкой экономики, пишет СМИ
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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал снижение экспорта, падение глобального спроса и энергетический кризис причинами проблемной ситуации в экономике страны, сообщает агентство... ПРАЙМ, 16.09.2023
экономика, новости, экономика, германия, олаф шольц
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал снижение экспорта, падение глобального спроса и энергетический кризис причинами проблемной ситуации в экономике страны, сообщает агентство Bloomberg.
По данным издания, жизнь коалиции немецкого лидера усложняют экономический кризис, связанный со слабым глобальным спросом и падением экспорта, а также рост стоимости энергоносителей. Отмечается, что тарифы на газ и электричество в Германии в три раза превысили показатели конца февраля прошлого года.
Кроме того, Шольц в данный момент пытается протолкнуть свой план по переходу ФРГ на зеленую энергетику.
"Хотя переход к зеленой энергетике может однажды защитить Германию от геополитических потрясений, вызванных поставками ископаемого топлива <…> на данный момент это всего лишь серьезная головная боль, которая угрожает вывести бизнес за границу", — отмечает агентство.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты Германии писала, что промышленная структура немецкой экономики рискует истощиться в связи с переносом производства за границу.